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Для екатеринбуржцев открыли проезд по нечетной стороне проспекта Ленина28 августа в 15:24

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Несмотря на недоделки.

28 августа 2017 года в Екатеринбурге запустили движение по нечетной стороне проспекта Ленина на площади 1905 года. Дорогу не удалось доделать полностью из-за поставщика гранитного камня, который не смог вовремя доставить материал.

"В принципе, эту работу можно выполнить без перекрытия движения, поэтому было решено участок открыть", - пояснили "Уралинформбюро" в мэрии.

Проспект Ленина на участке от 8 Марта до Вайнера из-за ремонта был недоступен для автомобилистов с 22 июля 2017 года. 3 сентября дорожники начнут обновлять четную сторону дороги. Работы продлятся до 10 октября.

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