Или чуть раньше.

Трамваи по новой ветке Ленина - Татищева в Екатеринбурге запустят 1 октября 2017 года. Однако не исключено, что это произойдет раньше, заявил в эфире программы "Открытая студия" глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

Движение по автодороге от ВИЗа в направлении центра также будет запущено 1 октября, передает "Уралинформбюро".

Ранее, ко Дню города, по обновленной к ЧМ-2018 магистрали разрешили ездить из центра в сторону ВИЗа.

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