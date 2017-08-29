Из-за 19-сантиметровых выбоин на дорогах.

Прокуроры подали в суд на МКУ "Управление городским хозяйством" Ревды и МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Дегтярска из-за разбитых дорог.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, глубина выбоин на проезжей части достигает 19 сантиметров. В Ревде в разрушенном состоянии находятся улицы Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина, в Дегтярске - улицы Культуры, Почтовая, Литвинова, Советская, Силовая и Исток. Ездить по ним опасно.

Суд полностью удовлетворил требования прокуроров привести дороги в порядок. В Ревде еще в ходе судебного процесса были организованы ремонтные работы на Советских Космонавтов.

Стоит напомнить, что ранее ремонт дороги Ревда - Мариинск - Краснояр вылился в уголовное дело о мошенничестве. Компания СУ-196, принадлежащая брату депутата регионального ЗакСо Рафику Карапетяну, не уложила на проезжей части скальный грунт, предусмотренный контрактом. В итоге подрядчика включили в список недобросовестных поставщиков свердловского УФАС и расторгли с ним договор.

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