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Пермский край станет "родиной львов"Сегодня в 14:05

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Если подтвердится версия уральских ученых.

Пермский край мог быть одной из прародин современных африканских львов. Такое предположение сделали учёные УрО РАН , обнаружившие в ходе археологических раскопок под городом Березники зуб гигантского пещерного льва, сообщает "Уралинформбюро".

Останки доисторического хищника были найдены археологами в одной из пещер. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, гигантский лев весил порядка 600 килограммов и достигал в холке 1 метра — то есть был в полтора раза крупнее любого современного льва.

"Кости обычных пещерных львов и раньше находили в Свердловской области и Республике Коми, — сообщил Косинцев в беседе с журналистами. — А гигантская его форма найдена в очень небольшом количестве мест: в Европе и немного на Кузбассе. А теперь совершенно неожиданно он обнаружился и на Урале".

А этому пещерному медведю, судя по данным радиоуглеродного анализа, "стукнуло" 60 тысяч лет.

По мнению ученого, гигантский лев мог быть прародителем всего класса пещерных львов, а опосредованно — и современных африканских представителей этого вида. Чтобы проверить эту гипотезу, уральские ученые связались с австралийскими специалистами по изучению ДНК и собираются направить им образцы обнаруженного костного материала.

Кроме останков гигантского льва, археологи привезли с собой прекрасно сохранившийся череп пещерного медведя, также обнаруженный в ходе раскопок в Пермском крае. Судя по данным радиоуглеродного анализа, возраст находки насчитывает порядка 60 тысяч лет.

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