Принадлежавший ВИП-персоне мезолита.

Первые цивилизации на Среднем Урале могли возникнуть около 8 тысяч лет назад. На это указывают находки уральских археологов, обнаруженные в июле-августе 2017 года под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба УрФУ.

Необычные артефакты, найденные на Горбуновском торфянике совместной экспедицией Института Археологии РАН, Свердловского областного краеведческого музея и Уральского федерального университета, относятся к эпохе позднего мезолита (6000-4500 гг. до н. э).

Среди них есть и уникальное каменное навершие: плоская дисковидная галька из магматической породы шириной 15 сантиметров, с пробитым в центре отверстием и с выгравированным с двух сторон узором.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрФУ, такие навершия на Урале находили и раньше, но датировали их эпохой раннего неолита — то есть на 2 тысячи лет позже. "Они обычно применялись в топорах, но на этом оказался орнамент, — пояснили собеседники агентства. — Ученые предполагают, что этот топор был скорее предметом роскоши либо вещью, обозначающей статус владельца, а не рабочим инструментом".

Как сообщает пресс-служба УрФУ, в ходе нынешних раскопок на стояке "Береговая-2", где обнаружили таинственное навершие, были найдены также костяные наконечники стрел и кинжалы бытовые предметы, шлифованные рубящие орудия, кухонная утварь и другие изделия. Их возраст предположительно составляет от 6 до 11 тысяч лет.

В планах ученых — исследовать найденные материалы в лабораториях. Поэтому сотрудники краеведческого музея пока воздерживаются от более развернутых комментариев по поводу находки. Однако известно, что после детального изучения артефактов они перейдут в Свердловский областной краеведческий музей, где будут представлены на выставке.

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