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Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионыСегодня в 09:26

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Кабмин не против.

Власти российских регионов получат право определять время и место торговли спиртосодержащей продукцией - вплоть до полного запрета ее реализации. Соответствующий законопроект поддержало федеральное правительство, пишут "Известия".

Проект отзыва кабмина согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минюстом и Роспотребнадзором.

Поправки были подготовлены и внесены в нижнюю палату федерального парламента государственным собранием Башкортостана в конце прошлого года. Дата их первого чтения еще не определена.

Документ касается ограничений на продажу парфюмерии, косметики, бытовой химии, стеклоомывающей жидкости, лаков и красок - то есть всего того, что может употребляться в качестве суррогата.

В настоящее время субъекты РФ вправе регулировать только торговлю алкоголем. Например, в Югре активно обсуждается идея выноса торговых точек, реализующих спиртное, за полкилометра от границ населенных пунктов. Предприниматели, население и часть общественников выступают категорически против подобного развития событий. Они считают, что нововведение приведет лишь к росту употребления суррогатов и "паленого" алкоголя.

Ранее по теме:
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