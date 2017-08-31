Если участок позволят вывести из ООПТ.

На землю в особо охраняемой природной территории "Нижне-Исетский лесопарк" претендует таинственный православный приход . Корреспондент "Уралинформбюро" 31 августа побывал на публичных слушаниях в областном минстрое, где решалась судьба этого участка.

На сегодняшний день участок с кадастровым номером 66:41:507046:3 находится в зоне Ж-2.1 (индивидуальные жилые дома городского типа) и является собственностью Свердловской области. На кадастровой карте участок обозначен как "городские леса". Чуть севернее от участка проходит улица Ольгинская, на которой расположен частный приют для престарелых.



Так выглядит участок на кадастровой карте Екатеринбурга. Фото:gosbti.ru.

Сегодня на участке стоит временная деревянная постройка для проведения молитвенных собраний. На картах города она не обозначена. Пользуется "времянкой" православный приход святого благоверного князя Александра Невского. Настоятелем общины является отец Петр, который, по его словам, ранее служил в Храме в честь Преображения Господня на Уктусе (ул. Походная, 2).

Информации об этой общине также нет на официальных епархиальных ресурсах. В свечной лавке храма корреспонденту агентства подтвердили, что такой приход существует, но (цитата) "нигде в книгах не зарегистрирован". Однако в канцелярии Екатеринбургской епархии в беседе с "Уралинформбюро" заверили, что это не так. "Община зарегистрирована официально", — сообщили представители епархии. В данный момент приход насчитывает порядка 20 постоянных членов.

Как бы то ни было, сегодня таинственный приход намерен возвести на месте временного храма уже другой, капитальный. Но чтобы их мечта сбылась, необходимо поменять назначение участка на условно-разрешенный вид использования "религиозное использование". Представители департамента лесного хозяйства Свердловской области, пришедшие на слушания, напомнили заявителям, что на землях ООПТ, а именно к ним относится небольшой клочок земли на берегу озерца в лесопарке, капстроения возводить нельзя.



Представители областного департамента лесного хозяйства (справа) не припомнят, чтобы подобные прощения когда-либо удовлетворялись.

Для того чтобы снять запрет, с участка нужно сначала снять статус особо охраняемой природной территории, изъять из состава городских лесов, провести государственную экологическую экспертизу на предмет оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и лишь затем, в случае положительного заключения экологов, обратиться в МУГИСО за предоставлением компенсационного участка.

Не менее таинственный представитель Екатеринбургской епархии (он не представился ни в ходе выступления, ни в личной беседе с корреспондентом "Уралинформбюро") заметил, что подобные прецеденты уже были в 2015 году. Какие именно, он не уточнил, ретировавшись сразу после окончания слушаний. Однако агентству удалось идентифицировать этого "мистера Икс". Как оказалось, его зовут Николай Васильев. Вероятнее всего, он является представителем головного управления епархии.



Не назвавший себя представитель епархии уверяет: прецеденты изъятия земель ООПТ в Екатеринбурге имеются.

В итоге участники слушаний большинством голосов (4 "за" при 1 воздержавшемся) разрешили сделать участок на улице Ольгинской "условно-разрешенным". Однако в судьбе будущего храма это пока мало что меняет. Как сообщили агентству сотрудники департамента лесного хозяйства, на их памяти еще не было случаев, чтобы ради строительства религиозного объекта участки изымались из земель ООПТ.

По их словам, даже в случае положительного решения на эту процедуру уйдет не менее 2 лет. Впрочем, эта перспектива не пугает настоятеля общины. "Надо все делать по закону, а трудности есть везде", — оптимистично заявил он корреспонденту "Уралинформбюро".

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