В ней не хватает мест для школяров.

В столице Южного Урала 1 сентября начала работу самая большая школа области. Площадь учебного заведения – 33 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 1 175 учеников, но примет 2 009, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области. Руководство школы №2, построенной по инициативе Владимира Путина, пока не может выполнить президентское поручение об учебе в одну смену.

В школе будет 17 (!) первых классов для 512 учеников. Там есть собственный кинозал, два спортзала, интерактивная библиотека, футбольное поле и парковка для автомобилей родителей.

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