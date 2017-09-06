×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На месте нелегальной свалки кека в Монетном вырастет лес05 сентября в 18:47

  • Текст

Ликвидация обошлась в 4 миллиона.

Поставлена точка в вопросе незаконного размещения кека в поселке Монетный (Березовский городской округ). Четыре тысячи тонн помоев с нелегальной свалки перевезены на специально оборудованную площадку в Березовском.

"Работало восемь самосвалов и два трактора. Вывезли меньше, чем за две недели, но более двух месяцев заняла подготовка подъездных путей и площадки для складирования", – рассказал гендиректор "Водоканала" Александр Ковальчик.

Расчистка участка обошлась предприятию в четыре миллиона рублей. Эту сумму предъявят к возмещению тому, кто будет признан виновным в организации свалки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Данный вопрос находится на контроле главы региона Евгения Куйвашева. Был утвержден план мероприятий по ликвидации данной свалки. Спасибо "Водоканалу" за то, что они подключились к работе и в краткие сроки ликвидировали свалку иловых отложений. Сейчас можно сказать, что со временем здесь будет прекрасное место. Участок может восстановиться сам, но мы совместно с департаментом лесного хозяйства рассмотрим возможность высадить здесь специально лесные культуры", - отметил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, который побывал сегодня на месте бывшей свалки.

По заявлениям экологов, на специальной площадке опасный кек уже через несколько месяцев превратится в почвогрунт. Заместитель технического директора по экологии МУП "Водоканал" Дмитрий Ковшарь сообщил, что принимаются меры для ускоренной рекультивации отходов и исключения их попадания в грунтовые воды.

Активисты Общероссийского народного фронта доложат о результатах проведенных работ в администрацию Президента РФ и продолжат следить за площадкой.

Стоит отметить, областные власти вместе с активом ОНФ договорились о совместной работе по ликвидации несанкционированных свалок в рамках реализации в регионе проекта "Генеральная уборка".

Ранее по теме:
Сдвинуть с места помои "Водоканала" поможет суд

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×