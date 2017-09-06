Ликвидация обошлась в 4 миллиона.

Поставлена точка в вопросе незаконного размещения кека в поселке Монетный (Березовский городской округ). Четыре тысячи тонн помоев с нелегальной свалки перевезены на специально оборудованную площадку в Березовском.

"Работало восемь самосвалов и два трактора. Вывезли меньше, чем за две недели, но более двух месяцев заняла подготовка подъездных путей и площадки для складирования", – рассказал гендиректор "Водоканала" Александр Ковальчик.

Расчистка участка обошлась предприятию в четыре миллиона рублей. Эту сумму предъявят к возмещению тому, кто будет признан виновным в организации свалки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Данный вопрос находится на контроле главы региона Евгения Куйвашева. Был утвержден план мероприятий по ликвидации данной свалки. Спасибо "Водоканалу" за то, что они подключились к работе и в краткие сроки ликвидировали свалку иловых отложений. Сейчас можно сказать, что со временем здесь будет прекрасное место. Участок может восстановиться сам, но мы совместно с департаментом лесного хозяйства рассмотрим возможность высадить здесь специально лесные культуры", - отметил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, который побывал сегодня на месте бывшей свалки.

По заявлениям экологов, на специальной площадке опасный кек уже через несколько месяцев превратится в почвогрунт. Заместитель технического директора по экологии МУП "Водоканал" Дмитрий Ковшарь сообщил, что принимаются меры для ускоренной рекультивации отходов и исключения их попадания в грунтовые воды.

Активисты Общероссийского народного фронта доложат о результатах проведенных работ в администрацию Президента РФ и продолжат следить за площадкой.

Стоит отметить, областные власти вместе с активом ОНФ договорились о совместной работе по ликвидации несанкционированных свалок в рамках реализации в регионе проекта "Генеральная уборка".

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