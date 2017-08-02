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Чиновники наскребли на квартиры для невьянцев из трущобСегодня в 18:30

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После расследования "Уралинформбюро".

Проблема жителей невьянских бараков должна решится до конца 2017 года. После публикации материала "Уралинформбюро" прокуроры организовали проверку, и администрации пришлось срочно решать вопросы с расселением собственников развалюх.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в августе чиновники объявили аукционы на покупку квартир для жителей домов №2, №8 и №10 по улице Володарского. Последний получил статус непригодного для проживания в 2015 году, расселить его постановил суд.

Дом №13 по Октябрьскому проспекту, получивший аварийный статус в 2015 году, поставлен в очередь на расселение. №17 по Октябрьскому проспекту пока не признан непригодным для проживания. "Жильцам нужно самим проявить инициативу", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материал про рассыпающиеся невьянские бараки вышел 2 августа 2017 года. В одном из домов рухнула крыша, но люди продолжают жить в квартирах, поскольку съезжать им некуда.

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Невьянцы из трущоб

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