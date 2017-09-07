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Пенсии россиян доведут до прожиточного минимумаСегодня в 20:01

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Выплаты увеличатся на 4,5%.

Российским регионам выделят почти 100 миллиардов рублей из федерального бюджета на доведение пенсий до прожиточного минимума. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Уралинформбюро".

"Для 3,9 млн человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет", - сказал Дроздов.

По его словам, в 2017 году пенсии в стране вырастут на 4,5%. При этом плановая инфляция определена на уровне 3,7%.

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