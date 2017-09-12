Сумму ущерба подсчитывают.

Ущерб от пожара в ККТ "Космос" администрация взыщет с Дениса Мурашова, поджегшего здание. Об этом заявил заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко в программе "Открытая студия" на "41-Домашнем". Точную сумму чиновник назвать не смог, так как ущерб еще оценивается, сообщает "Уралинформбюро".

4 сентября Денис Мурашов за рулем УАЗа протаранил входную группу "Космоса", после чего поджег автомобиль. Огонь охватил потолок, перекрытие и электросети. Мужчину смогли оперативно задержать и поместили в СИЗО. По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма "Матильда". Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". До конца сентября поджигателя отправят на психиатрическую экспертизу.

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