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Поджигателя "Космоса" проверят на вменяемостьСегодня в 14:59

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Из СИЗО – в психбольницу?

Поджигателя ККТ "Космос" Дениса Мурашова отправят на психиатрическую экспертизу. Сроки проведения исследования в региональном следственном управлении СКР не уточняют. По данным СМИ, оно состоится до конца сентября.

"Надо допросить родственников, друзей, собрать первичный материал", - добавил официальный представитель СУ СКР Александр Шульга.

4 сентября 2017 года 39-летний ирбитчанин за рулем УАЗа на полной скорости въехал во входную группу "Космоса", а затем поджег авто. С машины огонь перекинулся на здание. Мужчину задержали спустя некоторое время, после того, как он обратился в больницу с жалобами на ожоги.

По имеющимся данным, Мурашов состоит на учете у психиатра. По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма "Матильда".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". 6 сентября 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Мурашова на 2 месяца. Мужчина будет находиться в СИЗО до 3 ноября включительно, передает "Уралинформбюро".

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