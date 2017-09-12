Теще Сиволапа запретили продавать BMW и Jaguar XJСегодня в 13:10
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По решению суда.
Арбитражный суд Свердловской области запретил региональному УГИБДД регистрировать сделки по продаже люксовых автомобилей, находящихся в собственности у бывшей тещи подследственного бизнесмена Виталия Сиволапа. Речь идет о 4 автомобилях - BMW X5, Mercedes S350 4matic, Jaguar XJ, Land Rover Range Rover.
"Запретить органам ГИБДД совершать регистрационные действия по отчуждению транспортных средств, принадлежавших Валентине Чернавской", - говорится в соответствующем документе.
Решение было принято по ходатайству финансового управляющего Виталия Сиволапа Натальи Лаврентьевой. По данным СМИ, между бизнесменом и его тещей был подписан договор займа. Сейчас Чернавская пытается ускоренными темпами продать принадлежавшее ей имущество.
"При обращении в Госавтоинспекцию решение суда будет выполнено", - пояснили, в свою очередь, "Уралинформбюро" в областном УГИБДД.
Виталий Сиволап является фигурантом "дела МУГИСО". Считается, что именно ему досталась большая часть средств при выкупе министерством особняка на Репина, 5с, определенного под снос в рамках подготовки к ЧМ-2018. Кроме того, Сиволап обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
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