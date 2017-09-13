Противники "Матильды" угрожают пожарами кинотеатрамСегодня в 12:22
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Екатеринбурга и других городов.
Кинотеатр "Континент Cinema" в Екатеринбурге получил письмо с угрозами. Отправитель – организация "Христианское государство – Святая Русь" – в категоричной форме призывает отменить показы фильма "Матильда", передает "Уралинформбюро". В противном случае в кинозалах могут произойти ЧП.
"Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть", – гласит документ (орфография и пунктуация сохранены). Ситуацией, по мнению "Христианского государства" могут воспользоваться "враги России".
Кроме того, руководству кинотеатра запретили обращаться в правоохранительные органы. "Любое ваше обращение в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено, как желание заработать на прокате фильма "Матильда", порочащего Святых и провоцирующего к гражданской войне", – заявляют активисты.
По данным федеральных СМИ подобные угрозы получают кинотеатры по всей стране.
В "Континент Cinema" от подробных комментариев отказались, сказав лишь, что показывать фильм все равно будут.
В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.
4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины.
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А какие проблемы? Найти этих экстремистов и привлечь к уголовной ответственности. А фильм пусть показывает. Кто хочет пусть смотрит, кто не хочет пусть не смотрит. А поклонскую гнать взашей из ГД за склочность.ответить
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