Ханты-Мансийский суд вернул отцовство Дмитрию НикитинуСегодня в 15:45
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Судьба его дочери будет вершиться вновь.
13 сентября Ханты-Мансийский районный суд отменил собственное решение об аннулировании отцовства Дмитрия Никитина. Об этом "Уралинформбюро" сообщил адвокат семьи Никитиных Оксана Рудик.
Юридически мужчина вновь считается родственником Лады Никитиной – дочери его бывшей жены. Решение было принято в свете новых обстоятельств – постановления президиума Верховного суда. Высшая инстанция посчитала: если между ребенком и неродным отцом существует эмоциональная привязанность и при ряде других условий, иск об аннулировании отцовства может быть отклонен.
Иск матери Лады и встречный иск Дмитрия Никитина об определении места жительства ребенка будут рассматривать вновь. Юридически участники дела сейчас находятся "на исходных позициях" весны 2016 года, когда началось разбирательство. Но в свете новых обстоятельств естественно предположить, что иск об аннулировании отцовства будет отклонен.
Дмитрий Никитин в 2010 году в Новороссийске женился на Надежде Типаковой. Женщина в тот момент была беременна от другого. Дмитрий, зная это, вписал себя отцом в свидетельство о рождении Лады. Через два года брак распался. Родители девочки подписали соглашение о проживании ребенка с отцом. Мать в ее жизни появлялась крайне редко, налаживая личную жизнь. В 2014 году Дмитрий Никитин переехал в Ханты-Мансийск и вновь женился. Лада воспринимает его жену своей матерью.
В 2016 году Типакова подала иск об аннулировании отцовства. Женщина рассчитывала вернуть дочь. Суд встал на сторону матери, но передача ребенка за полтора года так и не состоялась. Девочка отказывалась уходить с незнакомой женщиной. По закону в такой ситуации ребенок должен пойти к родителю добровольно.
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