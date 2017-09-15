Уральские казаки возьмут под защиту зрителей "Матильды"Сегодня в 17:32
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Если понадобится.
Уральские казаки заявили о том, что готовы взять под охрану кинотеатры, где будет транслироваться скандальный фильм "Матильда".
"Совершенно неважно, как мы относимся к этому художественному произведению. Я не смотрел фильм, но то, что произошло в кинотеатре "Космос", не поддается никакому объяснению. Могли пострадать женщины и дети. Этого допустить просто нельзя. Мы, отвечая, за тот участок, который вверен нам государственным реестром казачьих общин, поедем в город Среднеуральск обеспечивать охрану, в принципе мы готовы сделать это и в Екатеринбурге. Надеюсь, что атаманы в других районах также проявят инициативу", - рассказал "Уралинформбюро" первый заместитель атамана казачьего общества "Станица Державная" Авиэль Плеханов.
Он отметил, что пока ни один кинотеатр не обращался к казакам за помощью. "Мы с кинотеатрами сотрудничать и не собираемся. У них достаточно средств, чтобы нанять ЧОП, но если они этого не сделают, то нам ничего не останется, как выйти на защиту людей", - добавил Плеханов.
В основу фильма "Матильда" Алексея Учителя положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Картина вызвала широкий общественный резонанс. Многие россияне требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих. Противники рассылают кинотеатрам угрозы.
4 сентября 2017 года житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в качестве протеста против "Матильды". После этого он поджег автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Стоит отметить, что премьера "Матильды" запланирована на 25 октября 2017 года. Уральские кинотеатры заявили, что не будут отказываться от трансляции картины.
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