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Дома екатеринбуржцев начали подключать к теплуСегодня в 09:39

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Всех горожан обогреют к 30 сентября.

Сегодня в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Горожан планируется обогреть в четыре этапа. Полностью система отопления заработает к 30 сентября, передает "Уралинформбюро".

На первом этапе, до 20 сентября 2017 года, отопление подключат в домах жителей Уралмаша на улицах Победы, Бакинских Комиссаров и проспекте Космонавтов. Также повезет тем, кто проживает в центре: в квартале улиц Цвиллинга - Степана Разина - Фурманова - Чапаева и на Московской горке (Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта).

В Верх-Исетском районе тепло пустят в дома на Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева и Токарей, а также Ключевской, Черкасской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и в микрорайоне Широкая Речка.

На Юго-Западе батареи нагреются в многоквартирниках на Гурзуфской, Белореченской, Репина, Шаумяна и Анри Барбюса. В Кировском районе системы отопления заработают в зданиях на улицах Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет Комсомола, Высоцкого и Сиреневом бульваре.

В Октябрьском - в домах микрорайонов Синие Камни и Парковый, а также в квартирах на Сибирском тракте, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина и Куйбышева. В Чкаловском районе потеплеет на Ботанике, Машинной и Чайковского.

Стоит отметить, что сегодня в уральской столице 10 градусов тепла.

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