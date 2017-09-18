Обогрето 12,5% жилфонда.

На Среднем Урале начали подавать тепло в 62 муниципалитетах из 94. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, на данный момент обогрето более 32% соцобъектов и 12,5 % жилфонда.

Полностью обеспечены теплом 14 территорий: городское поселение Верхние Серги, Тугулым, Верхняя Салда, Малышевский, Пышминский городскиие округа, ГО Верхняя Тура, Усть-Ницинское, Унже-Павинское, Слободо-Туринское, Сладковское, Краснополянское, Восточное сельские поселения, а также Пелым и Краснотурьинск.

На 80% системы отопления запущены в Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении, Слободо-Туринском и Новоуральском городских округах, Нижней Салде, ЗАТО Свободный, Ачите, Красноуфимском районе, рабочем поселке Атиг, Карпинске, Сосьвинском городском округе, Верхнем Дуброво.

Более половины жилфонда и соцучреждений отапливаются в Талице, Баженовском сельском поселении, Артинском и Серовском городских округах, а также в Красноуфимске и Нижней Туре.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что сегодня отопительный сезон стартовал в уральской столице. К 30 сентября планируется подать тепло в дома всех екатеринбуржцев.

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