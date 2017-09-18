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Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"Сегодня в 17:47

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Нарушения есть – комментариев нет.

Прокуратура Свердловской области подтвердила предположение "Уралинформбюро" о нарушениях в эксплуатации лицея № 110 в Екатеринбурге.

Как ранее сообщало агентство, в марте 2017 года мэрия включила здание лицея в список муниципальных школ, предназначенных к капремонту. Чиновники провели аукцион на проектные работы, выбрали подрядчика. Но о ремонте пришлось забыть. После начала работ по проектированию выяснилось, что здание нуждается в серьезной реконструкции - а это уже другие затраты.

Проверка прокуратуры подтвердила, что городской департамент образования изначально неверно оценил состояние здания, построенного в 1951 году. Необходимость реконструкции они признали только после начала работ. Проект реконструкции планируется выполнить только в 2021 году. Вопрос о безопасности нахождения учеников в таком здании остается открытым.

При этом в ходе прокурорской проверки по сигналу "Уралинформбюро" были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Что не помешало (!) принять лицей перед началом учебного году. В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес директора лицея Ирины Виноградовой и начальника отдела надзорной деятельности и противопожарного режима по Октябрьскому району.

Кроме того, еще в марте 2017 года в учебном заведении было обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Устранить его нужно к 1 октября, но лицей с этим вряд ли справится. По данным источников агентства, речь идет о переносе столовой из подвала на первый этаж. Провести работы планировалось во время ремонта, который так и не состоялся.

"Уралинформбюро" попыталось получить комментарий учебного заведения, в котором среди прочих учатся дети известных екатеринбургских випов. Но директор Ирина Виноградова категорически отказалась общаться по телефону и отвечать на письменный официальный запрос редакции.

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