Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"Сегодня в 17:47
- Текст
Нарушения есть – комментариев нет.
Прокуратура Свердловской области подтвердила предположение "Уралинформбюро" о нарушениях в эксплуатации лицея № 110 в Екатеринбурге.
Как ранее сообщало агентство, в марте 2017 года мэрия включила здание лицея в список муниципальных школ, предназначенных к капремонту. Чиновники провели аукцион на проектные работы, выбрали подрядчика. Но о ремонте пришлось забыть. После начала работ по проектированию выяснилось, что здание нуждается в серьезной реконструкции - а это уже другие затраты.
Проверка прокуратуры подтвердила, что городской департамент образования изначально неверно оценил состояние здания, построенного в 1951 году. Необходимость реконструкции они признали только после начала работ. Проект реконструкции планируется выполнить только в 2021 году. Вопрос о безопасности нахождения учеников в таком здании остается открытым.
При этом в ходе прокурорской проверки по сигналу "Уралинформбюро" были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Что не помешало (!) принять лицей перед началом учебного году. В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес директора лицея Ирины Виноградовой и начальника отдела надзорной деятельности и противопожарного режима по Октябрьскому району.
Кроме того, еще в марте 2017 года в учебном заведении было обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Устранить его нужно к 1 октября, но лицей с этим вряд ли справится. По данным источников агентства, речь идет о переносе столовой из подвала на первый этаж. Провести работы планировалось во время ремонта, который так и не состоялся.
"Уралинформбюро" попыталось получить комментарий учебного заведения, в котором среди прочих учатся дети известных екатеринбургских випов. Но директор Ирина Виноградова категорически отказалась общаться по телефону и отвечать на письменный официальный запрос редакции.
Ранее по теме:
Лицей под угрозой реконструкции
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:38
В Югре экс-директор стройкомпании пошел под суд за многомиллионные долги
Перед рабочими, бизнесменами и ПФР.Сегодня в 19:08
Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
В ближайшие годы.Сегодня в 18:59
Югорчанин до смерти избил сожительницу
Он был пьян.Сегодня в 18:47
Курганца будут судить за убийство 10-летней давности
Он расправился с соседом.Сегодня в 18:37
Рост акцизов на топливо в России пройдет в 2 этапа
В новом году.Сегодня в 18:29
Замглавы ФСИН Коршунов пожаловался на отсутствие телевизора в СИЗО
И неудобный матрас.Сегодня в 18:27
Свердловским дорожникам влетело из-за многокилометровых пробок
В выходные.Сегодня в 18:23
Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
С одобрения Явлинского.Сегодня в 18:11
В Сургуте на пьяной езде попался священник
Он устроил дебош.Сегодня в 18:10
Губернатор Прикамья Решетников оставил себе полномочия премьера
После инаугурации.Сегодня в 17:55
"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленью
Помогли сотрудники "Пурнефтегаза".Сегодня в 17:47
Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
Нарушения есть – комментариев нет.Сегодня в 17:47
Российские волейболистки встретятся с украинками в дебюте чемпионата Европы
А затем - с турчанками и болгарками.Сегодня в 17:39
Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
Они подали кассацию.Сегодня в 17:37
В Камышлове экс-директор "Водоканала" сядет на 6 лет
За присвоение миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
- Сегодня в 18:23Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
- Сегодня в 17:47Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
- Сегодня в 17:39Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
- Сегодня в 16:47Россель стал сенатором в третий раз
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.