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Дамбу в хлебнувшем горя Ишиме поднимут Сегодня в 16:04

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До 11,5 метра.

Дамбы вокруг города Ишим и других муниципалитетов, расположенных вдоль одноименной реки, поднимут почти на два метра - до 11,5 метра. Это позволит избежать наводнений впредь, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Также планируется увеличить протяженность гидротехнических сооружений. Так, в Ишиме дамбы прирастут на 1,3 километра - до 10,8 километра.

В Тюменской области столкнулись с сильнейшим наводнением в мае 2017 года. Властям пришлось вводить в регионе режим ЧС. Стихия разрушила десятки домов, были размыты дороги, пострадали электросети. На восстановление инфраструктуры областным чиновникам пришлось просить у Москвы 600 миллионов рублей.

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