В выходные.

Инспекторы свердловского УГИБДД вынесли предписания подрядчикам, которые занимаются ремонтом трасс. В выходные дорожники устроили на выезде из Екатеринбурга гигантские пробки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного ведомства, проблемы возникли на трассах Екатеринбург-Тюмень и Екатеринбург-Челябинск. Там подрядчики оставили для проезда слишком мало полос.

Кроме того, по правилам, по пятницам дорожники должны заканчивать работы на трассах до 15.00, чтобы не усиливать заторы. То же самое требование действует и в воскресенье на въезде в город. Тем не менее, в нарушение норм подрядчики закончили работу только в 22.30. В результате автомобилистам пришлось простоять в многокилометровой пробке от Малых Брусян до Екатеринбурга.

Компаниям, обновляющим дороги в Екатеринбурге, также досталось от инспекторов. В частности, на перекрестке Первомайская - Мамина-Сибиряка фирма "Строй-Проект" заставила техникой все тротуары. Помимо этого оказалось, что заказчик, то есть мэрия уральской столицы, не контролирует график работ.

На проспекте Ленина "Региональное ДРСУ" открыло движение транспорта, оставив после себя ямы.

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