×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловским дорожникам влетело из-за многокилометровых пробокСегодня в 18:27

  • Текст

В выходные.

Инспекторы свердловского УГИБДД вынесли предписания подрядчикам, которые занимаются ремонтом трасс. В выходные дорожники устроили на выезде из Екатеринбурга гигантские пробки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного ведомства, проблемы возникли на трассах Екатеринбург-Тюмень и Екатеринбург-Челябинск. Там подрядчики оставили для проезда слишком мало полос.

Кроме того, по правилам, по пятницам дорожники должны заканчивать работы на трассах до 15.00, чтобы не усиливать заторы. То же самое требование действует и в воскресенье на въезде в город. Тем не менее, в нарушение норм подрядчики закончили работу только в 22.30. В результате автомобилистам пришлось простоять в многокилометровой пробке от Малых Брусян до Екатеринбурга.

Компаниям, обновляющим дороги в Екатеринбурге, также досталось от инспекторов. В частности, на перекрестке Первомайская - Мамина-Сибиряка фирма "Строй-Проект" заставила техникой все тротуары. Помимо этого оказалось, что заказчик, то есть мэрия уральской столицы, не контролирует график работ.

На проспекте Ленина "Региональное ДРСУ" открыло движение транспорта, оставив после себя ямы.

Ранее по теме:
Дорожники сорвали ремонт перекрестка в центре Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×