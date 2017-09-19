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Екатеринбургские маршрутки переведут на "повременку" в октябреСегодня в 09:52

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Но не все.

Повременные тарифы в екатеринбургских маршрутках начнут внедрять 15 октября 2017 года. Полностью частных перевозчиков удастся подключить к системе к декабрю. Об этом в эфире программы "Открытая студия" заявил замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Горожанам предлагается два тарифных плана. Согласно первому, поездка стоит 28 рублей. В этом случае пассажирам необходимо успеть сделать пересадку в течение получаса. Если на пересадку требуется час, то проезд будет стоить уже 40 рублей.

"Повременку" в уральской столице начали тестировать с трамваев и троллейбусов. На первом этапе наибольшей популярностью (85%) пользовался получасовой тарифный план, передает "Уралинформбюро". С 15 августа систему стали внедрять и в муниципальных автобусах. По словам Архипова, на этом этапе большинство добровольцев также выбрало тариф "30 минут за 28 рублей". 46% пассажиров успели сделать одну пересадку, 25% - две, 11% - три пересадки. Около 7% горожан не смогли пересесть на другой транспорт.

Стоит отметить, что сейчас в уральской столице реализуется транспортная реформа. Помимо внедрения повременного тарифа, чиновники планируют отменить ряд маршрутов, которые, по их мнению, являются дублирующими.

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