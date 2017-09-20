×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обманутым дольщикам на Среднем Урале поможет Тунгусов19 сентября в 15:18

  • Текст

Так решил Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину в кратчайшие сроки решить проблемы обманутых дольщиков.

"В минувшую субботу я встречался с участниками митинга, на который собрались дольщики. В разговоре с ними я еще раз убедился в том, что людям нужна аргументация, основанная на фактах, на результатах уже выполненной работы, на планах, реальных для воплощения. Многие из собравшихся на митинге даже не имеют правового статуса обманутых дольщиков, необходимо обсудить этот вопрос на координационной комиссии, предложить алгоритм работы по каждому объекту", – заявил губернатор на заседании регионального правительства 19 сентября.

По итогам встречи с обманутыми пайщиками и дольщиками, которая прошла в Екатеринбурге 16 сентября, глава региона дал ряд поручений. Среди них утверждение "дорожной карты" по всем проблемным объектам, а также проведение встреч и консультаций с руководителями инициативных групп.

По поручению главы региона координационную профильную комиссию по этому направлению возглавил и.о. первого вице-губернатора Владимир Тунгусов, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Стоит отметить, что на Среднем Урале создан реестр "кинутых" застройщиками дольщиков и пайщиков. По каждой проблемной площадке разрабатываются соответствующие меры, необходимые для завершения строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию.

Ранее по теме:
С Куйвашевым ходить - дольщиков не бояться

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×