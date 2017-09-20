Стоимость лота - от 12,4 миллиона рублей.

В Екатеринбурге объявлен аукцион на реставрацию свердловского Дома горсовета.

Цена лота, размещенного на сайте госзакупок, стартует от 12,4 миллиона рублей. Средства выделены из бюджетов 2 уровней – 11,8 миллиона из областного и 620 тысяч из городского.

На эти деньги победитель аукциона должен выполнить "работы по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA, в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

Заявки на участие принимаются до 6 октября 2017 года. Аукцион пройдет 12 октября, передает "Уралинформбюро".

"Дом горсовета №5", расположенный на улице Вайнера, 9а, является памятником эпохи конструктивизма. В конце июня стало известно о том, что здание готовят к реставрации, задача которой - ремонт фасадов и восстановление исторического облика первых этажей здания. Кроме того, в ходе реставрации предполагается демонтировать поздние пристрои с северной и южной сторон, заменить металлические ограждения балконов на деревянные и убрать все рекламные конструкции, уродующие фасад памятника.

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