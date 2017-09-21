Магнитогорск признали самым грязным уральским городомСегодня в 08:22
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По качеству воздуха.
В России за последние 3 года в 1,7 раза выросла заболеваемость астмой среди детей, в 1,5 раза – среди взрослых. Это связано с ухудшением ситуации с выбросами вредных веществ в атмосферу, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минприроды РФ.
Наиболее неблагоприятная обстановка складывается на Дальнем Востоке, в Сибирском и Уральском федеральных округах, передает "Уралинформбюро".
В ТОП-20 самых грязных городов вошел лишь один уральский муниципалитет – Магнитогорск. При этом Свердловская область включена в перечень регионов, отметившихся развитием у населения патологий органов дыхания, связанных с загрязнением воздуха. Челябинская область пополнила список субъектов, где у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом выше среднероссийского уровня – 323,2 случая на 100 тысяч человек.
Наибольший вред, согласно документу, наносят автомобильный и железнодорожный транспорт. Также в числе причин ухудшения экологической обстановки отмечаются отсутствие эффективного газоочистного оборудования, эксплуатация устаревших технологий на промпредприятиях, ТЭС и бытовых котельных и расположение жилых районов вблизи промышленных объектов.
Стоит отметить, что в недавнем интервью "Российской газете" глава Минприроды РФ Сергей Донской озвучил список из самых грязных 15 городов, слегка отличающийся от представленного в докладе. В него наряду с Магнитогорском вошли Челябинск, Нижний Тагил и Асбест.
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