98-летний россиянин заразился ВИЧСегодня в 11:21
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Половым путем.
Самым возрастным ВИЧ-инфицированным в России оказался 98-летний мужчина. Он заразился половым путем. Об этом на Уральском форуме по вопросам ВИЧ рассказала представитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Наталья Ладная, передает "Уралинформбюро".
По данным на конец 2016 года в России было выявлено около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. Меньше половины из них состоят на диспансерном лечении. По оценкам специалистов, всего в стране может быть порядка 1,3 миллиона больных.
Эпидемиологи считают, что существует скрытая эпидемия в среде гомосексуалистов. Доля инфицированных среди них может доходить до 15%. Выявить их крайне сложно, так как мужчины зачастую скрывают свою ориентацию.
За 2016 год от ВИЧ и вызванных им заболеваний умерло порядка 30 тысяч человек, это на 20% больше, чем в 2015 году. Уточняется, что ВИЧ - основная причина смерти молодых женщин от 25 до 39 лет. Среди умерших этой категории ВИЧ диагностирован у 21%.
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