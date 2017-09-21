Свердловчанам заплатят за паводок 2016 годаСегодня в 14:20
- Текст
Пообещал глава МЧС.
Министр РФ по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков пообещал решить вопрос с выплатами свердловчанам, пострадавшим от паводка в 2016 году. Об этом стало известно 20 сентября 2017 года на пленарном заседании Государственной Думы. Депутат Игорь Торощин обратил внимание главы МЧС на то, что свыше 2000 жителей Среднего Урала так и не получили положенных им выплат – несмотря на то, что паводок имел масштаб федерального характера.
"По сегодняшний день никто из жителей не получил по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. Пострадали 9 субъектов РФ, и именно Свердловская область не получила компенсацию за утрату имущества", - уточнил парламентарий.
"Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге с губернатором Свердловской области мы еще раз обсуждали эту проблему, и она в ближайшее время будет решена", - пообещал Пучков.
Как рассказал "Уралинформбюро" Игорь Торощин, в течение полутора лет он неоднократно обращался с этим вопросом к министру, председателю российского правительства и главе региона: "В одних ответах говорилось о том, что выплаты будут, в других, что нет. Меня удивил ответ министра, что выплаты будут произведены в ближайшее время. 6 муниципальных образований, которые пострадали от паводка, в течение месяца-двух получат помощь – по 50 и 100 тысяч рублей. Я передал письмо Пучкову, чтобы он конкретизировал информацию о том, когда и в каком объеме люди получат деньги".
Ранее по теме:
В Туринске ушли под воду более 300 домов
Верхотурье уходит под воду - объявлен режим ЧС
В Тавде из-за паводка объявили режим ЧС
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:42
Крупный логистический комплекс вырастет под Екатеринбургом
Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.Сегодня в 17:29
Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
И оплачивать его самим.Сегодня в 17:28
30 000 жителей Аши остались без света
Из-за технологического нарушения.Сегодня в 17:11
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на овощебазу №4
Задержаны 167 человек.Сегодня в 17:08
Банк "Открытие" наградил самых быстрых югорчан
Победивших в "Кроссе наций".Сегодня в 16:58
Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублей
Старинную постройку снесут.Сегодня в 16:52
На Среднем Урале нашли виновника смертельного ДТП на трассе
Его выдали сотрудники мастерской.Сегодня в 16:49
На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
Придется просить у Москвы.Сегодня в 16:39
Трассу смерти на Среднем Урале "обрядят" в новый асфальт
За 54 миллиона рублей.Сегодня в 16:31
Лишившихся трамваев екатеринбуржцев посадят на автобус
Временно.Сегодня в 16:21
Недобросовестных управдомов начнут штрафовать
За грубые нарушения.Сегодня в 16:17
Приговор экс-ректору КГУ вынесут 17 октября
Прокурор просит для него 8,5 лет.Сегодня в 15:49
Свердловчанин сел на 8 лет за избиение приятеля до смерти
Он сам сдался полиции.Сегодня в 15:47
Пятая доля российских ВИЧ-инфицированных живет в УрФО
"Лидер" – Свердловская область.Сегодня в 15:42
Уникальный "арктический" прокат ММК отметили дипломом
Международного конкурса.
Главные новости
- Сегодня в 17:29Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
- Сегодня в 16:49На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
- Сегодня в 16:31Лишившихся трамваев екатеринбуржцев посадят на автобус
- Сегодня в 15:05Оставили с носом: думу Нижнего Тагила возглавили промышленники
- Сегодня в 12:47Уход нижегородского губернатора Шанцева запустит новую волну отставок
Аналитика
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.