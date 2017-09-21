Пообещал глава МЧС.

Министр РФ по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков пообещал решить вопрос с выплатами свердловчанам, пострадавшим от паводка в 2016 году. Об этом стало известно 20 сентября 2017 года на пленарном заседании Государственной Думы. Депутат Игорь Торощин обратил внимание главы МЧС на то, что свыше 2000 жителей Среднего Урала так и не получили положенных им выплат – несмотря на то, что паводок имел масштаб федерального характера.

"По сегодняшний день никто из жителей не получил по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. Пострадали 9 субъектов РФ, и именно Свердловская область не получила компенсацию за утрату имущества", - уточнил парламентарий.

"Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге с губернатором Свердловской области мы еще раз обсуждали эту проблему, и она в ближайшее время будет решена", - пообещал Пучков.

Как рассказал "Уралинформбюро" Игорь Торощин, в течение полутора лет он неоднократно обращался с этим вопросом к министру, председателю российского правительства и главе региона: "В одних ответах говорилось о том, что выплаты будут, в других, что нет. Меня удивил ответ министра, что выплаты будут произведены в ближайшее время. 6 муниципальных образований, которые пострадали от паводка, в течение месяца-двух получат помощь – по 50 и 100 тысяч рублей. Я передал письмо Пучкову, чтобы он конкретизировал информацию о том, когда и в каком объеме люди получат деньги".

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