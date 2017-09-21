Временно.

В Екатеринбурге запустят дополнительный автобус, который будет возить горожан до Макаровского моста. Он будет двигаться от проспекта Ленина до улицы Ельцина и от Драмтеатра до Площади Коммунаров.

Новый временный маршрут, по задумке специалистов мэрии, частично решит проблему с общественным транспортом в уральской столице. Она усугубилась после того, как движение трамваев по Макаровскому мосту было закрыто. Новый автобус запустят в конце этой недели. Точная дата выхода первого рейса и номер маршрута еще не определены. В пресс-службе администрации города "Уралинформбюро" сообщили, что транспорт будет подбирать и высаживать пассажиров на остановках отмененных трамваев на улице Челюскинцев.

Движение трамваев на ремонтируемом мосту закрыли на период с 20 сентября по 20 октября. С 7 октября ожидается полное закрытие движения на этом участке.

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