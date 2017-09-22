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Выпускник ЧЛУГА победил в тяжбе с РосавиациейСегодня в 10:07

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И вернул себе пилотское.

Один из выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) одержал победу в тяжбе с Росавиацией. Суд состоялся в Иркутске. Он постановил отменить приказ об аннулировании свидетельства авиационного персонала в части, касающейся истца.

"Пилотское свидетельство уже действительно, так как ранее было вынесено определение о приостановлении действия приказа об аннулировании", - пояснил один из выпускников ЧЛУГА.

28 августа 2017 года Росавиация издала приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА. Официальная причина - "предоставление недостоверных данных". Любопытно, что пилоты успели по нескольку лет отработать по специальности, и никаких претензий к ним не было. Они подозревают, что Росавиация просто задалась целью "задушить" частное училище. Подробнее об этом "Уралинформбюро" писало в материале Остались в пролете

Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе удостоверения. Было подано несколько индивидуальных исков и один коллективный - в Бабушкинский суд Москвы. Дата рассмотрения последнего пока не назначена.

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