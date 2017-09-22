На 10%.

В Свердловской области за 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 24 097 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это на 10% выше среднемноголетних данных и на 4% больше, чем в прошлом году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 4 случая групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Два случая связаны с норовирусной инфекцией, еще в одном она сочеталась с ротавирусной, в последнем случае произошла вспышка сальмонеллеза. Общее количество пострадавших составило 189 человек, из них 139 детей.

В связи с эти сотрудники Роспотребнадзора провели обследования работников пищеблоков образовательных учреждений. Среди персонала у 51 человек был выявлен ротавирус, у 40 человек – норовирус. Все носители кишечной инфекции были отстранены от работы.

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