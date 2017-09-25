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Опубликована схема движения временного автобуса до Макаровского мостаСегодня в 15:22

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Екатерибуржцев повезет автобус №7.

Временный автобусный маршрут №7 "Драмтеатр - Площадь Коммунаров" будет действовать до 20 октября 2017 года - на протяжении всего периода закрытия трамвайного движения по улице Челюскинцев. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на трамвайных остановках.

Маршрут ходит с 06.00 до 22.30 от Драмтеатра, и с 06.11 до 22.41 от площади Коммунаров. Интервал движения составляет 11 минут, сообщили "Уралинформбюро" в ЕМУП МОАП.


Схема: urbus.ru

Стоит напомнить, что дополнительный автобус, который будет возить горожан до Макаровского моста, решили запустить после того, как было закрыто движение трамваев на этом участке.

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