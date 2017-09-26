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Приостановка чартеров "ВИМ-Авиа" затронет до 100 тысяч туристовСегодня в 09:38

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По всей стране.

От приостановки чартерных рейсов "ВИМ-авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России(АТОР).

Об отмене чартеров "ВИМ-авиа" накануне объявила Росавиация. "По мнению экспертов, спасти ситуацию может только чудо: а именно то, что какая-либо финансовая организация все же предоставит помощь "ВИМ-Авиа" в виде гарантий", - говорится в официальном сообщении.

Однако последнее представляется сложным. По результатам аудита компании, она "обросла" гигантскими долгами. Задолженность только перед аэропортами превышает миллиард рублей.

Уточняется также, что АТОР готовит обращение в правительство в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что 25 сентября 2017 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации с перевозчиком "ВИМ-авиа", задержавшим и отменившим более десяти рейсов без объяснения причин. 26 сентября авиакомпания отменила 24 рейса из столичного аэропорта "Домодедово".

В пресс-службе самой авиакомпании "Уралинформбюро" сообщили, что "временные трудности с расписанием" вызваны сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам рейсов.

Стоит также отметить, что в конце мая – начале июня "ВИМ-авиа" задержала почти 200 рейсов и сократила чартерную программу, отказавшись от 100 000 пассажиров. Официально эти действия объяснили нехваткой воздушного парка из-за долгого техобслуживания.

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