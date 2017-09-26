При запуске тепла.

В течение ближайших дней все детские сады и школы Екатеринбурга будут подключены к теплу, в том числе и те, что изначально планировалось утеплить в ходе 4 этапа (28-30 сентября). Об этом сообщил на заседании Екатеринбургской гордумы и.о. начальника городского управления ЖКХ- заместитель начальника Управления по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин.

По словам чиновника, на данный момент тепло пущено в 144 школы, 330 детских садов и 118 больниц Екатеринбурга. До 1 октября планируется дать отопление во все социальные объекты города, однако детские образовательные учреждения, включая запланированные на 4 этап, решено "запустить сегодня-завтра".

Депутаты встретили эту новость со смешанными чувствами. По мнению Александра Смолина, социальные объекты необходимо запускать раньше прочих. В итоге было принято решение вынести этот вопрос на следующее заседание гордумы - когда запуск тепла завершится и можно будет обсудить возникшие в этом году проблемы и способы их устранения.

Следует добавить, что в начале недели из-за наступивших холодов многие детские сады в микрорайоне Заречном и на Вторчермете вынуждены были временно закрыться. Ранее сотрудники Екатеринбургской сетевой компании в беседе с "Уралинформбюро" обещали начать подключение детских садов Заречного "в первую очередь", хотя сам микрорайон в графике подключения отнесен на 4 этап. Однако в детских садах №№ 248, 25 и 18 по-прежнему нет тепла, сообщили "Уралинформбюро" их сотрудники.

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