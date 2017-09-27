"ВИМ-Авиа" украла у челябинцев сутки отпуска26 сентября в 15:11
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Отменив чартеры.
Челябинцы потеряли сутки отпуска в турецкой Анталье из-за задержки чартера "ВИМ-Авиа" почти на 23 часа.
Согласно онлайн-табло челябинского аэропорта, рейс должен был вылететь еще в 00.05 26 сентября, однако был отложен до 22.45. Почти на сутки задержан и обратный самолет из Антальи. Какой авиаперевозчик будет "отдуваться" за "ВИМ-Авиа", днем ранее объявившую о прекращении чартерной программы, сказать никто не берется.
По предварительным данным, пострадавшими в данной ситуации станут 190 тысяч туристов, почти четверть из которых нужно будет доставить домой из-за рубежа. В "Турпомощи" отмечают, что сейчас не могут вылететь в Россию порядка 43 000 клиентов "ВИМ-Авиа".
На странице авиакомпании в соцсети "ВКонтакте" констатируется сложившаяся тяжелая экономическая ситуация. "Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров", - гласит запись. Перевозчик приносит извинения всем пассажирам задержанных рейсов.
В компании надеются на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли.
Проблемы у "ВИМ-Авиа" начались несколько дней назад - были отменены десятки рейсов. Однако в компании все списывали на "традиционный сезонный спад, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда вылетов".
Вечером 25 сентября Следственным комитетом РФ против руководства перевозчика было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, передает "Уралинформбюро".
"Зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, обманом получив свыше одного миллиона рублей", – прокомментировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Между тем в Минтрансе РФ пообещали, что "ВИМ-Авиа" собственными или привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты. В ближайшие два дня будет утверждено расписание с участием сторонних перевозчиков. В самой авиакомпании введено антикризисное управление.
В Ростуризме открыт штаб по возвращению из-за рубежа пассажиров "ВИМ-Авиа". Глава ведомства Олег Сафонов отметил, что средства туроператоров привлекаться не будут.
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