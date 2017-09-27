Замерзающие буланашцы требуют к ответу подрядчикаСегодня в 10:11
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Пущенное тепло не согрело квартиры.
Ситуация с отоплением жилого дома в Буланаше (Артемовский ГО), "пережившего" капремонт, продолжает оставаться сложной. Об этом сообщил в беседе с "Уралинформбюро" гражданский активист Максим Демашин.
Как сообщало агентство, в поселке из-за плохо проведенного капремонта остался без тепла дом №2 по улице Механической. Формально отопление в поселок дали еще 18 сентября. Проблема оказалась в некачественной сварке отопительных труб, которую проводили работники ООО "СК ИНЭК-Техполимер". В результате отверстие, через которое подогретая вода поступает в секции, оказалось наглухо заваренным.
"Мы думали, что там незначительная проблема, а оказалось, что нарушена вся система, и теперь работы непочатый край, — посетовал Максим Демашин в беседе с корреспондентом агентства. — В подъездах батареи горячие, а в квартирах ледяные". Кроме того, из-за ошибки ремонтников в некоторых квартирах прорвало трубы, и от влаги вздулись полы.
На снимке, сделанном жильцам, отчетливо видна сварка там, где должно быть отверстие для пропуска воды. Фото: Максим Демашин.
На данный момент проблема частично устранена: тепло дали, систему удалось запустить, но она по-прежнему плохо функционирует. В ряде квартир нагрелись только половина батарей, остальные по-прежнему ледяные. При этом радиаторы в подъезде просто пышут жаром. Жильцы опасаются, что это скажется на стоимости услуг по отоплению, которая уже сегодня в Артемовском ГО составляет порядка 5 тысяч рублей.
Главная причина, приведшая к аварии, — отсутствие грамотного контроля за проведением капремонта, считает Максим Демашин. Вершить этот контроль, по мнению активиста, должны специалисты на каждом этапе. Что касается контроля со стороны органов власти — он, по словам собеседника агентства, полностью отсутствует. В любом случае вопросы, в каком состоянии войдет в зиму дом №2, и чтобы будет с жильцами, пока остаются без ответа.
Ситуация осложняется тем, что большая часть жильцов дома — молодые семьи с детьми, купившие жилье на материнский капитал. Пострадавшие уже написали претензию в офис компании-подрядчика и теперь ждут ответа. Многие недоумевают, зачем вообще был нужен этот капремонт. По словам Демашина, состояние сетей до ЧП их вполне устраивало.
Сама история с капремонтом тоже вызывает у буланашцев множество вопросов. Подрядчик в ходе работ переделал всю систему: если раньше вода шла по отдельным стоякам, то теперь она циркулирует по одной трубе. Таким образом, от одной-единственной поломки страдают все этажи дома.
"Они приезжали пьяные, варили и переваривали трубы. Сменилось три бригады. В итоге все бросили и уехали", — ранее сообщали буланашцы корреспонденту агентства. Теперь же вскрываются еще более интересные подробности. В беседе с гражданским активистом обитатели дома №2 рассказали про некий акт приемки с подписями жильцов, одобряющих качество работы. Но сами жильцы уверяют, что никаких актов не подписывали.
По словам жительницы Буланаша Екатерины Разметовой, обнаружились эти таинственные подписи совершенно случайно. О них проговорилась жильцам некая чиновница, ведающая проведением комиссий по "откапиталенным" домам. "Ей задала я лично вопрос, когда у нас закончится этот "геморрой" с отоплением. На что она ответила: "А что вы хотите, ведь вы подписали акт о проведенной опрессовке". Но у нас её (опрессовки, прим.ред.) не было, а значит, и акты никто не мог подписать. Теперь не знаем, как эти "акты" увидеть", - сетует Разметова.
Ранее в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" Антон Азаров (директор УК "Губерния", которая управляет домом на улице Механической), заявил: "При приемке работ у подрядчика, выполняющего капремонт, требуется три подписи: управляющей компании, администрации и регоператора. Если есть какие-то нарушения, то мы подписи не можем поставить". Получить комментарии у руководства УК по истории с таинственными подписями пока не удалось.
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