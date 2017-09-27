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Роскомнадзор отвел Facebook считанные месяцы26 сентября в 16:44

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Для переноса баз данных.

В 2018 году в России могут закрыть популярную соцсеть Facebook. Это произойдет, если компания не будет соблюдать закон о локализации персональных данных. Такое заявление сделал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, передает "Уралинформбюро".

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", - цитирует его "Интерфакс".

Ведомство Жарова будет добиваться соблюдения 242-го закона Facebook в 2018 году.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - подчеркнул глава Роскомнадзора.

По его словам, от компании не было официальных писем по возможным срокам локализации персональных данных, как, например, от Twitter.

В Кремле тоже считают, что Facebook обязана соблюдать букву закона наравне с "коллегами по цеху". "Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством. Есть положения законодательства, которые нужно соблюдать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что ФЗ №242 гласит, что работающие в РФ ИТ-компании должны обеспечивать хранение и запись персональных данных отечественных пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории страны.

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