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В Свердловской области работает "горячая линия" для туристов "ВИМ-Авиа"Сегодня в 08:25

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Пострадавших от отмены чартеров.

Для свердловчан, пострадавших от отмены чартеров "ВИМ-авиа", заработала "горячая линия". Она открыта информационно-аналитическим центром Среднего Урала при поддержке общественного уполномоченного по защите прав туристов и Турзащиты, передает "Уралинформбюро". Звонки принимают по телефонам: 8 (343) 2684686, 2980329.

Накануне авиакомпания "ВИМ-авиа" признала тяжелое финансовое положение и объявила о приостановке чартеров. По предварительным данным, пострадавшими в данной ситуации станут 190 тысяч туристов, почти четверть из которых нужно будет доставить домой из-за рубежа. В Ростуризме открыт штаб по возвращению домой пассажиров авиакомпании.

Среди пострадавших оказались и жители Уральского федерального округа. Так, 26 сентября челябинцы не смогли вовремя вылететь в Анталью, а жители Нижневартовска вернуться в срок домой с турецкого курорта.

Накануне Росавиация сообщила, что внутренние регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" выполнят другие российские компании. На компенсацию им затрат из федерального бюджета выделят 200 миллионов рублей. Для вывоза пассажиров чартерных рейсов из-за рубежа будут привлечены внебюджетные источники финансирования.

Контроль за расходованием привлеченных средств будет осуществлять внешнее руководство, введенное Росавиацией в авиакомпании. Оно сформировано из представителей аэропорта "Внуково", куда переведены рейсы "ВИМ-авиа", и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента. Сейчас разрабатывает график вывоза чартерных пассажиров из зарубежья.

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