В Свердловской области работает "горячая линия" для туристов "ВИМ-Авиа"Сегодня в 08:25
- Текст
Пострадавших от отмены чартеров.
Для свердловчан, пострадавших от отмены чартеров "ВИМ-авиа", заработала "горячая линия". Она открыта информационно-аналитическим центром Среднего Урала при поддержке общественного уполномоченного по защите прав туристов и Турзащиты, передает "Уралинформбюро". Звонки принимают по телефонам: 8 (343) 2684686, 2980329.
Накануне авиакомпания "ВИМ-авиа" признала тяжелое финансовое положение и объявила о приостановке чартеров. По предварительным данным, пострадавшими в данной ситуации станут 190 тысяч туристов, почти четверть из которых нужно будет доставить домой из-за рубежа. В Ростуризме открыт штаб по возвращению домой пассажиров авиакомпании.
Среди пострадавших оказались и жители Уральского федерального округа. Так, 26 сентября челябинцы не смогли вовремя вылететь в Анталью, а жители Нижневартовска вернуться в срок домой с турецкого курорта.
Накануне Росавиация сообщила, что внутренние регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" выполнят другие российские компании. На компенсацию им затрат из федерального бюджета выделят 200 миллионов рублей. Для вывоза пассажиров чартерных рейсов из-за рубежа будут привлечены внебюджетные источники финансирования.
Контроль за расходованием привлеченных средств будет осуществлять внешнее руководство, введенное Росавиацией в авиакомпании. Оно сформировано из представителей аэропорта "Внуково", куда переведены рейсы "ВИМ-авиа", и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента. Сейчас разрабатывает график вывоза чартерных пассажиров из зарубежья.
Ранее по теме:
"ВИМ-Авиа" украла у челябинцев сутки отпуска
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:53
Подчиненная экс-главы УФНС Зауралья отделалась "условкой"
За превышение полномочий.Сегодня в 19:39
Россия уничтожила все запасы химоружия
Досрочно.Сегодня в 19:15
Россияне перейдут на прямые договоры с энергетиками
В рамках грядущей реформы ЖКХ.Сегодня в 19:10
Екатеринбургский КРК "Уралец" облачили в "медь"
Полностью.Сегодня в 19:10
В Березовском обстрелявший таджика полицейский ждет приговора
Заседание назначено на 28 сентября.Сегодня в 18:59
Путин уволил главного президентского борца с коррупцией
И отправил его в Минюст РФ.Сегодня в 18:39
Глава свердловского ГЖИ объявил войну ЖСК
Чтобы обезопасить деньги дольщиков.Сегодня в 18:38
В Кургане рецидивист зарезал девушку
Его задержали.Сегодня в 18:22
Свердловчанину грозит пожизненное за убийство пожилой пары
Из-за денег.Сегодня в 18:21
Ремонт дорог Екатеринбурга обошелся в 1,6 миллиарда
Работы закончат 15 октября.Сегодня в 18:09
Прокурор просит посадить обвиняемых в обрушении дома в Перми
Двух из трех.Сегодня в 18:05
Тюменское УФАС оштрафовало Росгосстрах на 10,5 миллиона рублей
За сговор по ОСАГО.Сегодня в 17:58
Большой пролет: в фонде Новикова не нашлось талантливых детей
Особняки по-прежнему пустуют.Сегодня в 17:57
"Карабашмедь" получила оборудование на 3,8 миллиона долларов
Для утилизации технологических газов.Сегодня в 17:47
Россия подсластит жизнь узбекам
Наладив экспорт сахара.
Главные новости
- Сегодня в 19:39Россия уничтожила все запасы химоружия
- Сегодня в 19:10Екатеринбургский КРК "Уралец" облачили в "медь"
- Сегодня в 17:58Большой пролет: в фонде Новикова не нашлось талантливых детей
- Сегодня в 17:42Холманских попенял муниципалитетам за плохую борьбу с коррупцией
- Сегодня в 16:53Заседание думы Асбеста сорвали "саботажники"
Аналитика
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.