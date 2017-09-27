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В России введут лицензию на пневматикуСегодня в 12:17

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После "похождений" ивантеевского стрелка.

Росгвардия планирует ввести лицензирование на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Такое заявление сделал начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Сергей Деревяшкин, передает ТАСС.

По его словам, корректировать законодательство необходимо для того, чтобы не допустить инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке. В Подмосковье школьник открыл стрельбу во время урока и ранил учительницу.

"В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля – совершеннолетние", – отметил Деревяшкин.

Сейчас законопроект находится на стадии разработки и активно обсуждается внутри Росгвардии, сообщает "Уралинформбюро".

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