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Twitter увеличит длину сообщений вдвоеСегодня в 12:00

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До 280 знаков.

Социальная сеть Twitter начинает тестирование увеличенных вдвое сообщение. Лимит знаков для небольшой группы пользователей расширен с прежних 140 до 280 символов, говорится в блоге компании.

Нововведение не коснется японского, китайского и корейского языков - из-за особенностей их написания, передает "Уралинформбюро".

Сейчас, по данным специалистов Twitter, многие пользователи испытывают трудности с выражением своих мыслей в одном сообщении из-за ограничения по знакам. Значит, увеличение лимита пойдет только на пользу соцсети.

"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли в Twitter", - отметила менеджер компании Ализа Роузен.

Не так давно Twitter сделал первые шаги в сторону более масштабных сообщений. Теперь в расчет не берутся фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты твитов.

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