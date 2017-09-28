Успевайте сдать билеты.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-авиа" завершится 16 октября. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании, передает "Уралинформбюро".

В работе штаба, который возглавил министр транспорта России Максим Соколов, приняли участие представители Минтранса, Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ – Авиа". "Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения", - предупредили эксперты.

Что касается возвращения клиентов авиакомпании из-за рубежа, 28 сентября из Антальи в Москву вернутся порядка двух тысяч человек, также сегодня "Ред Вингс" выполнит чартерную перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" из Римини в российскую столицу.

Авиакомпания "ВИМ-авиа" заявила о финансовых трудностях 25 сентября - после массовых задержек. Позже было объявлено о приостановке чартеров. Госструктуры начали разрабатывать меры, которые позволили бы авиакомпании осуществлять перевозки.

Накануне вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минтранса Максим Соколов были подвергнуты критики со стороны главы государства Владимира Путина из-за сложившейся ситуации. На Соколова наложили дисциплинарное взыскание.

Президент поручил оперативно урегулировать проблему, а также принять меры по улучшению ситуации в отрасли в целом.

Уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-авиа" передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. "Следователями устанавливаются все пострадавшие, как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причинённого им ущерба", - сообщили в пресс-службе СКР.

Стоит отметить, что для свердловских туристов, пострадавших от действий авиакомпании, открыта "горячая линия".

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