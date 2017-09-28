Учащихся некуда деть.

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону Мингосимущество в споре с Екатеринбургской епархией по поводу зданий трех колледжей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о зданиях, расположенных по улице Декабристов, 58 и 83, а также по проспекту Ленина, 13. Представители епархии ранее утверждали, что эти здания до революции принадлежали церкви. Сегодня на этих площадках работают Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", МУГИСО отказалось передать епархии эти здания, поскольку религиозное значение данных объектов не было доказано. Кроме того, лицеям некуда переезжать, если их помещения отберут. Пока неизвестно, чем суд мотивировал отказ в удовлетворении иска: как сообщили агентству в пресс-службе, мотивационная часть решения будет опубликована в течение 5 дней.

По имеющимся у "Уралинформбюро" сведениям, оба здания на улице Декабристов до революции все-таки имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 года вплоть до Октябрьской революции размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище, а на Декабристов, 83 находился пансион училища. Часть здания по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) занимала придомовая церковь Алексеевского реального училища.

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