В Белоярку на Среднем Урале пришла зимаСегодня в 11:31
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Снег накрыл еще зеленые поля.
В Белоярском районе выпал снег. "Снежными" фотографиями поделились очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".
"Как то слишком неожиданно наступила зима, будьте осторожней на дороге. Белоярский район", - подписал снимки автор (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде снега. "Погода существенно не изменится – будет также холодно. Осадков ожидается немного, говорить о постоянном снежном покрове пока рано", - уточнила специалист Галина Шепоренко.
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Ой да ладно, каждый год одно и тоже- как неожиданно наступила зима. Помнится, мы в 80-м году, будучи, первокурсниками, работали в колхозе весь сентябрь, ну дак, помнится, тогда в конце сентября тоже снежок уже падал. Пля, когда отопление дадут в Пионерском посёлке???? А то мы, как всегда, "последние в трубе".ответить
Раз вы "как всегда" последние в трубе - чему удивляетесь? Неожиданность это для вас, что ли? Снег в сентября для вас норма, а отопление лишь под новый год - нет? наивные тут читатели какие, пффффответить
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