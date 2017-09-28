Снег накрыл еще зеленые поля.

В Белоярском районе выпал снег. "Снежными" фотографиями поделились очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

"Как то слишком неожиданно наступила зима, будьте осторожней на дороге. Белоярский район", - подписал снимки автор (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде снега. "Погода существенно не изменится – будет также холодно. Осадков ожидается немного, говорить о постоянном снежном покрове пока рано", - уточнила специалист Галина Шепоренко.

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