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В Белоярку на Среднем Урале пришла зимаСегодня в 11:31

Снег накрыл еще зеленые поля.

В Белоярском районе выпал снег. "Снежными" фотографиями поделились очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

"Как то слишком неожиданно наступила зима, будьте осторожней на дороге. Белоярский район", - подписал снимки автор (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде снега. "Погода существенно не изменится – будет также холодно. Осадков ожидается немного, говорить о постоянном снежном покрове пока рано", - уточнила специалист Галина Шепоренко.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
ах какая неожиданность в России - опять наступает зима Сегодня в 11:45

Ой да ладно, каждый год одно и тоже- как неожиданно наступила зима. Помнится, мы в 80-м году, будучи, первокурсниками, работали в колхозе весь сентябрь, ну дак, помнится, тогда в конце сентября тоже снежок уже падал. Пля, когда отопление дадут в Пионерском посёлке???? А то мы, как всегда, "последние в трубе".

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Я Сегодня в 13:23

Раз вы "как всегда" последние в трубе - чему удивляетесь? Неожиданность это для вас, что ли? Снег в сентября для вас норма, а отопление лишь под новый год - нет? наивные тут читатели какие, пфффф

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