Analyse de la Joconde nue au @c2rmf avec Bruno Mottin, conservateur du @c2rmf et @mathieudeldicqu conservateur du @chantillydomain pic.twitter.com/alMMSu09nP— Domaine de Chantilly (@chantillydomain) 28 сентября 2017 г.
Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны ЛизыСегодня в 10:11
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Возможно, писал Да Винчи.
Французские искусствоведы нашли в одной из художественных коллекций угольный эскиз, на котором изображена похожая на Мону Лизу девушка, передает BBC News.
Предполагается, что сделанный углем портрет, известный как "Монна Ванна", мог служить подготовительным эскизом к основной работе Леонардо да Винчи.
По версии экспертов, знаменитый художник мог лишь частично быть причастен к эскизу. Да Винчи был левшой, а над частью картины работал правша.
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