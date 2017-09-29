Возможно, писал Да Винчи.

Французские искусствоведы нашли в одной из художественных коллекций угольный эскиз, на котором изображена похожая на Мону Лизу девушка, передает BBC News.

Предполагается, что сделанный углем портрет, известный как "Монна Ванна", мог служить подготовительным эскизом к основной работе Леонардо да Винчи.

По версии экспертов, знаменитый художник мог лишь частично быть причастен к эскизу. Да Винчи был левшой, а над частью картины работал правша.