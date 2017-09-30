Самолеты Путина доставят пассажиров "ВИМ-Авиа" на родину29 сентября в 17:57
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Из Антальи.
Российских пассажиров "ВИМ-Авиа", застрявших в турецкой Анталье из-за проблем перевозчика, вернут на родину бортами специального летного отряда "Россия". По поручению президента РФ Владимира Путина на эти цели будет выделено два Ту-214, передает "Уралинформбюро".
"Специальный летный отряд "Россия" по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталью для вывоза пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о финансовых трудностях 25 сентября - после массовых задержек. Позже было объявлено о приостановке чартеров, а с 16 октября завершится перевозка пассажиров регулярных рейсов.
Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа". Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР задержаны гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы скрываются за границей.
Специальный летный отряд "Россия", подчиненный Управлению делами президента РФ, осуществляет перевозку первых должностных лиц страны, а также руководителей ФСБ.
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