Владельцы "ВИМ-авиа" скрылись от уголовного преследованияСегодня в 14:08
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За рубеж.
Совладельцы авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну. Следователи полагают, что они находятся за границей, передает "Уралинформбюро".
"Принимаются меры к установлению их местонахождения", - сообщается на официальном сайте СКР.
В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР задержаны гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.
"В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления", - уточнили в пресс-службе ведомства.
25 сентября 2017 года "ВИМ-авиа" прекратила чартерные перевозки. От действий авиакомпании пострадали порядка 190 тысяч туристов, которым были проданы билеты. Накануне стало известно, что регулярные рейсы перевозчика прекратятся 16 октября. Всем, кто приобрел билеты на более поздние даты, необходимо сдать их.
По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.
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