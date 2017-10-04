Выявлен после статьи "Уралинформбюро".

В Екатеринбурге для благих целей политической агитации используются незаконные рекламные конструкции. К такому выводу пришла прокуратура Свердловской области после проверки, инициированной статьей "Уралинформбюро" "Ответьте, Якоб: чья это реклама?".

В августе агентство сообщило, что согласно законодательству за месяц до выборов (в 2017 году – губернатора региона) мэрия города определила места для размещения наглядной агитации кандидатов. Сомнения вызвала законность носителей. В схеме размещения рекламных конструкций, принятой отвечающим за это направление Мингосимуществом Свердловской области, многих стендов из списка, подписанного сити-менеджером Александром Якобом, нет. А коммерческая реклама на них – есть! Налицо нарушение закона.

В период предвыборной агитации такие стенды неприкасаемы. А что в остальные 11 месяцев?

Ответственность за законность рекламных конструкций лежит на Управляющей компании "Гранит". В рамках проверки выяснилось, что договор между ней и администрацией Железнодорожного района заключен еще в 2014 году.

Три года большую часть времени на них размещается реклама частных детских садов, центров развития и фитнес-залов. Этим бизнесом занимается рекламно-производственная компания "А 3+" – ее контакты можно увидеть на стендах по всему Железнодорожному району.

Директор УК "Гранит" Андрей Филиппов как будто и не знает обязательств, взятых на себя по договору его компанией, потому "отфутболил" корреспондента "Уралинформбюро" к одному из подчиненных. Тот оказался еще больше "не в курсе".

Заместитель главы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая заявила агентству - "нас эти стенды не волнуют". Мол, главное, чтобы подрядчик предоставлял их на время предвыборной агитации.

Активисты фонда "Гражданский патруль" по просьбе "Уралинформбюро" вновь проверили рекламные стенды.

Сравните пары фотографий. Левые были сделаны летом, правые – в конце сентября. Стенды стоят, как стояли. На них по-прежнему реклама, не имеющая отношения к выборам. На многих стендах она с лета не изменилась. Возникает вопрос, а политическая агитация там вообще размещалась?

Прокуратура установила, что администрация Железнодорожного района в период между выборами (а предыдущие были в Госдуму РФ осенью 2016 года) за использованием стендов не следила. "Несмотря на то, что в администрации имелась информация о нарушении Закона о рекламе, меры к расторжению указанного соглашения не приняты. Письмо о его расторжении и требование убрать незаконно размещенную рекламу направлено администрацией района в адрес ООО "Управляющей компанией "Гранит" только в ходе настоящей проверки", – сообщается в ответе прокуратуры на запрос редакции. Главе администрации района и директору УК вынесены представления об устранении нарушения законодательства.



Ах, вот же агитация...

Кстати, прокуратура решила поискать подобные незаконные стенды и в других района Екатеринбурга. "Уралинформбюро" будет следить за результатами этой проверки и наблюдать за демонтажом конструкций УК "Гранит".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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Ответьте, Якоб: чья это реклама?