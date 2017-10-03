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Серовский барак обречен замерзнуть02 октября в 18:53

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Вместе с упрямыми жильцами?

Один из аварийных домов в Серове, где на данный момент проживает 11 человек, не будет этой осенью подключен к теплу. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в серовском филиале управляющей компании "Федерация".

"Администрация Серова пописала постановление о сносе этого дома до 2020 года, — пояснил представитель УК. — Там жить невозможно, все коммуникации текут. Жильцам давно предложено расселиться в маневренный фонд, но они отказываются, считают это неравноценным обменом. По закону им обязаны предоставить равноценную жилую площадь в маневренном фонде".

Следует уточнить, что речь идет о печально знаменитом "депутатском доме" №14 по улице Железнодорожников. В 2015 году депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин провел эксперимент, заселившись в этот барак и проверив на себе все "прелести" проживания в аварийном доме.

До заселения парламентария межведомственная комиссия горадминистрации Серова пришла к заключению о необходимости проведения капитального ремонта общедомового имущества и демонтажа части дома. Однако после депутатского эксперимента прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление с требованием признать незаконным это заключение.

"Большинство жильцов уже переехало оттуда после того, как дому присвоили статус аварийного, — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" Дмитрий Ионин. — Они довольны своим новым жильем. Но остались несколько человек, которые не хотят идти на контакт ни с администрацией города, ни со мной. Причины этого я не понимаю. Тот маневренный фонд, который им сегодня предлагают, вполне пригодный для проживания, просто чуть-чуть меньше по "квадратам".

Следует добавить, что противоположная ситуация с ветхими бараками сложилась в Верхней Пышме. Там, в отличие от Серова, жильцы готовы переселяться. Но не могут этого сделать из-за позиции местных чиновников, которые не определились, к какой программе переселения эти ветхие дома относятся, областной или муниципальной.

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