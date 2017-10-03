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Совет ВАК поддержал лишение Мединского ученой степениСегодня в 09:21

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Доктора исторических наук.

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) поддержал идею лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени. Об на своей странице в Facebook сообщил эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий.

"Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению Белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук", - написал Бабицкий, который является одним из авторов жалобы на докторскую диссертацию главы ведомства.

Теперь решение должны утвердить президиум ВАК и Министерство образования и науки. Ожидается, что это произойдет в скором времени, передает "Уралинформбюро".

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" в 2011 году. Позднее историки Вячеслав Козяков, Константин Ерусалимский и эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий поставили под сомнение уникальность научного труда министра. Они заявили, что диссертация "ненаучна" и потребовали лишить Мединского степени доктора наук.

Сначала труд направили в УрФУ, однако там его не рассмотрели из-за занятости министра. После того, как диссертацию отказались рассматривать и в МГУ, в июле 2017 года ее передали в диссертационный совет Белгородского университета.

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