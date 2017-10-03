От снега и наледи.

Свердловские автомобилисты могут пожаловаться на плохие дороги и некачественную уборку автомагистралей посредством круглосуточной "горячей линии" Управления автомобильных дорог. Звонков ждут по телефону: 8 (343) 261-79-83.

Диспетчер будет принимать замечания жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета, пассажирских автотранспортных предприятий. Это, рассчитывают в организации, повысит оперативность работы.

Круглосуточная "горячая линия" открыта по поручению и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала Василия Старкова, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства должностных лиц, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, оперативную готовность и комплектность машин дорожных отрядов, а также наличие необходимого количества горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ", – подчеркнул он.

3 октября жители Екатеринбурга встретили под снегопадом, который вкупе с отрицательной температурой воздуха спровоцировал 9-балльные пробки. За утро в мегаполисе из-за ухудшения дорожной ситуации произошло 35 ДТП. Причем накануне инспекторы ГИБДД попросили автомобилистов "переобуться" и перейти на зимний стиль вождения.

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